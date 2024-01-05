هكذا هنأت إلهام شاهين ليلى علوى بمناسبة عيد ميلادها

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة إلهام شاهين، على تهنئة صديقتها النجمة ليلى علوى بمناسبة عيد ميلادها، حيث شاركت جمهورها بصورة لها برفقة ليلى علوى من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالصورة تعليق قالت فيه:" happy birthday لأحلى لولو حبيبتي وصديقتي وأختي الغالية النجمة الجميلة ليلى علوي".

إلهام شاهين تهنئ ليلى علوى بمناسبة مسرحيتها الجديدة.

وأضافت:" أتمنى لك كل الخير ومزيد من النجاح، ومبرووك المسرحية الجديدة، يارب دايما في تألق ونجاح".

تعليقات الجمهور على منشور إلهام شاهين

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور ونجوم الوسط الفني، وكانت من بين أبرز التعليقات عيد ميلاد سعيد، كل عام وهي بخير وصحة وسلامة يارب العالمين، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يارب، فيما علقت الفنانة رانيا فريد شوقي على المنشور قائلة:"Happy birthday".



آخر أعمال إلهام شاهين

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل مشكلة حب حكاية الفريدو، والتي تصدرت الترند وحازت على إعجاب الجمهور.

آخر أعمال ليلى علوى

والجدير بالذكر آخر أعمال ليلى علوى مسرحية "الصندوق الأحمر "، وحازت المسرحية على إعجاب الجمهور.

أبطال مسرحية الصندوق الأحمر



مسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة النجمة ليلى علوي وبيومي فؤاد، وميمي جمال، وطارق الإبياري، وسليمان عيد، ورنا رئيس، ونور إيهاب وإخراج طارق الإبياري.

أحداث مسرحية ليلى علوى



حيث تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول طبيبة أمراض نفسية تواجه تحديًا في مشوارها المهني، عندما يطلب منها متابعة الحالة الصحية لابنة حبيبها السابق، فتحاول فصل مشاعرها العاطفية عن عملها واحترافيتها المهنية.