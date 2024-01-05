نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح أغنية ترويجية جديدة لفيلم كاترينا كيف Merry Christmas في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت ثاني أغنية ترويجية لفيلم Merry Christmas الهندي الجديد، والتي تحمل عنوان Nazar Teri Toofan ونقل انديا توداي الاغنية التوريجية الجديدة للفيلم، الذي يطرح قريبا في صالات العرض الهندية، وهي من الحان Pritam، وأداء غنائي لـ Papon.

والفيلم الجديد Merry Christmas، اختارت كاترينا كيف موسم اعياد الكريسماس للكشف البوستر الترويجي له، كونه يحمل عنوان يستوحى من موسم الاعياد المميز.

وفي هذا الفيلم، تتعاون النجمة كاترينا كيف في دول البطولة مع الممثل الهندي Vijay Sethupathi، ويخرج الفيلم المخرج الهندي الكبير Sriram Raghavan وهذا الفيلم سيشهد أول تعاون بين كاترينا كيف و Vijay Sethupathi، وعند طرحه خلال عام 2024 الجاري، سيتوافر للعرض بعدد مختلف من اللغات تشمل الهندية والتامالية.