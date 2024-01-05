حسين زين يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

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أحمد جودة - القاهرة - تقدّم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا له موفور الصحة والتوفيق في خطواته التي تعزز روح المحبة والمودة والتماسك بين نسيج الأمة، مسلميها وأقباطها.

وتوجّه “زين” بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط، شركاء الوطن، داعيًا الله أن تظلّ دائمًا روح المحبة والتآخي هي السمة السائدة في ظل جمهوريتنا الجديدة، وأن تظلّ روح التعاون والتلاحم مستمرة بين مختلف طوائف الشعب المصري العظيم، في مواجهة كافة التحديات، وننعم جميعًا بالأمن والأمان والاستقرار.