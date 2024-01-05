نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التليفزيون المصري يعلن تأسيس أول تحالف موازٍ المؤسسات الأهلية التي لم تنضم للتحالف الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت القناة الفضائية المصرية، أحدث برامجها في العام الجديد “معًا”، الذي يُذاع يوم الإثنين من كل أسبوع، في الخامسة ونصف، والذي يقوم بتغطية كل أنشطة الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية والتنموية والإنسانية والتطوعية في كل محافظات مصر، وتوثيق الأعمال التي يقوم بها من أجل دعم الدولة المصرية، إلى جانب إلقاء الضوء على الهيئات والجامعات والمؤسسات والوزارات، التي تقوم بأعمال مجتمعية، وتغطية نشاط الأعمال التطوعية والمجتمعية التي يقوم بها الشباب، وتقديم تقارير وثائقية عن كل رموز العمل الأهلي والخيري والإنساني والتنموي والتطوعي في مصر؛ ليكون قدوة حسنة للأجيال القادمة.

وأكدت الإعلامية نائلة فاروق، من خلال اتصال هاتفي بالبرنامج، ضرورة التكاتف من أجل مصر، وبناء ودعم الدولة المصرية في مسيرة الجمهورية الجديدة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما دعا للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي انضم إليه 34 جمعية ومؤسسة، كان يعلم قيمة الجهود الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية والتنموية، ولذلك فباقي الجمعيات والمؤسسات التي يزيد عددها عن 50 ألف جمعية التي لم تنضم للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، يحب أن تنضم لمسيرة البناء والتنمية، جنبًا إلى جنب، وخطوة بخطوة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، الذي وضع الرئيس السيسي حجر أساسه، ولبنته الأولى، عندما دعا الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتنموية إلى تكوين تحالف وطني أهلي تنموي، يساند الدولة المصرية في مسيرتها، وأن يكون البرنامج التليفزيوني معًا، الذي يُذاع على الفضائية المصرية، هو البوتقة التي تنصهر، وتتجمع بها جهود باقي الجمعيات والمنظمات الخيرية والأهلية والإنسانية، التي لم تنضم للتحالف الوطني للعمل الأهلي، وذلك بتوثيق وتغطية كل أنشطة هذه الجمعيات، وضمها في تحالف آخر باسم “معًا”، يدعم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي أعلن عنه وأسسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل بناء وتنمية الدولة المصرية، وخير وسلام وترابط هذا الوطن، والحفاظ على نسيجه المجتمعي، إلى جانب عمل قاعدة معلومات باسم برنامج “معًا”، يوثّق فيه كل بيانات وأنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات التي ستنصم للتحالف الموازي الجديد.

وقدّمت الإعلامية نائلة فاروق، الشكر لفريق عمل البرنامج، وخاصة الشباب الذين قاموا بعمل تقارير المراسلين لتغطية الأعمال الخيرية والإنسانية.

واستضاف البرنامج في أولى حلقاته، المهندس محمود وحيد صاحب مبادرة ومؤسسة “معانا لإيواء المشردين”، والذي حصل على جائزة صانع الأمل الأول في العالم من الإمارات، والمحاسب محمد أحمد صاحب المبادرات الإنسانية بحي الظاهر، والشباب المتطوعين بمؤسسة “180 للأعمال الإنسانية" بالتجمع الخامس، والدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والذي تحدّث عن أهمية العمل التطوعي في الإسلام، ودوره في الحفاظ على ترابط ونسيج المجتمع.

وأشاد الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب، ومجلس أمناء الحوار الوطني، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في مصر، بفكرة البرنامج، وأكد تقديمه كل الدعم لنجاح هذا التحالف الذي سيسير في طريق التحالف الوطني للعمل الأهلي، ويدعم الدولة المصرية.