نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة ممدوح عبد العليم... تعرف على أبرز محطاته الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مثل هذا اليوم الجمعة الموافق 5 يناير، رحل عن عالمنا فنان حساس لديه القدرة على التذوق الفني، بعيدًا عن شوشرة الإعلام والأضواء، اعتمد على موهبته من أجل إظهار فن راقي يناسب المجتمع، ومناقشة الواقع، وتميز بالهدوء والذكاء والإبداع إنه الراحل الفنان ممدوح عبد العليم الذي ترك لنا ثروة فنية تتداولها الأجيال.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن ذكرى وفاة ممدوح عبد العليم

من هو ممدوح عبد العليم؟

ممدوح عبد العليم فنان مصري حاصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، بدأ مشواره الفني وهو طفل في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون وتتلمذ على يد المخرجة إنعام محمد علي، ثمَّ على المخرج نور الدمرداش الذي قدمه وهو طفل صغير في مسلسل "الجنة العذراء" مع الفنانة كريمة مختار، حيث بدأ مشواره في التمثيل فعليًّا وهو شاب في مسلسل "أصيلة" إلى جانب الفنانة كريمة مختار وفيلم "العذراء والشعر الأبيض".

زيجات ممدوح عبد العليم

وتزوج عبد العليم من الفنانة نبيلة كرم وهى فنانة استعراضية ولها بعض الأعمال الدرامية ولكن انفصلا وقرر الزواج من الإعلامية شافكى المنيرى بعد قصة حب وأسفرت عن ابنته الوحيدة.

أهم الجوائز التي حصل عليها

حصل على جائزة أفضل وجه جديد عن فيلم "قهوة المواردي"، وعلى جائزة البطولة المطلقة في فيلم الخادمة" من مهرجان الإسكندرية، وعلى جائزة أخرى عن فيلم العذراء والشعر الأبيض، وعلى الرّغم من كثرة أدواره في السينما إلا أنه لم يحظ بنفس النجومية التي حصل عليها من التلفاز.

أهم الأعمال التلفزيونية

وتفوق ممدوح عبد العليم بالكثير من الأعمال أبرزها حكايات مجنونة، الجنة العذراء، القاهرة والناس، صيام صيام، دعوة للحب، داليا المصرية، الحب وأشياء أخرى، ليلة القبض على فاطمة، ليالي الحلمية، خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، الضوء الشارد، الكومي، سامحوني مكنش قصدي، أبيض في أبيض، وغيرها من الأعمال.

سبب وفاة ممدوح عبد العليم

توفي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2016م أثناء ممارسته للتمارين الرياضية في صالة جيم بنادي الجزيرة في القاهرة، حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها لمستشفى الأنجلو لكن وافته المنية هناك.