نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الأغنية الترويجية الأولى لفيلم Main Atal Hoon في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت أغنية ترويجية جديدة لفيلم Main Atal Hoon الهندي الجديد، بعنوان Ram Dhun، ضمن أحدث الاعمال السينمائية التي طرحت بهوليوود.

ووفق "إنديا توداي"، الاغنية الجديدة طرحت كعمل ترويجي للفيلم الجديد الذي يجسد به النجم القدير بانكاج تريباثي دور البطولة، وتشهد عام 2024 طرح مجموعة مختلفة من الاعمال السينمائية المميزة التي يتم ستكون اما استكمالا لأجزاء لأفلام سينمائية طرحت من قبل، أو اعادة انتاج لأفلام طرحت سابقا.

ووفق موقع انديا توداي، من الأفلام التي يطرح منها أجزاء جديدة فيلم بعنوان Pushpa 2ن يطرح هذا العام، ومن ابطال الافلام الذين تطرح لهم أعمال جديدة هذا العام، كل من أكشاي كومار، وتايجر شروف، وشردها كابور، وراجكومار راو، وألو أرجون.

وتنبؤات الطرح لبوليوود في 2024 تشمل عدد من الاعمال السينمائية المميزة التي من المنتظر أن تشهد تألق لعدد من النجوم وغياب لبعض منهم عن الساحة، ووفق موقع انديا توداي، سيكون عام 2024، عاما مميزا بالطرح لسلمان خان الذي يعود للتعاون مع المنتج كاران جوهار.

في حين لن يكون هناك أي مشاريع سينمائية جديدة سيتم طرحها للعرض للنجم شاه روخ خان، بعد ما عاشه من عام حافل بالطرح 2023.

وبعد عام حافل بطرح عدد من أحدث اعماله السينمائية، نجح النجم الكبير شاه روخ خان في تصدر قائمة IMDB لأكثر الفنانين في بوليوود شعبية خلال عام 2023 الجاري، ووفق موقع ديد لاين، تصدر شارو القائمة التي ضمت مجموعة من أبرز نجوم السينما في بوليوود ممن قدموا مجموعة مميزة من الاعمال السينمائية الجديدة.