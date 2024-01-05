نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرهان حسين تتصدر مؤشرات جوجل في السعودية لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الفنانة ميرهان حسين تريند محركات بحث السعودية، نظرًا لظهورها بإطلالة أنيقة خطفت قلوب الجماهير، وذلك بعد جدل خطيبها السابق الذي أثاره مؤخرا، واعتمدت ميرهان على إبراز جمالها من خلال وضع ميكب هادئ، وعمل تسريحة شعر منسدل على الأكتاف، حيث شاركت "ميرهان" جمهورها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليق قالت فيه: "أن تكون أنيقًا ليس خيارًا، بل أسلوب حياة".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: ما شاء الله زي القمر وعيون غزالة، أجمل واحدة في الكون، هو الخسران، ربنا يعوضك خير، وغيرها من التعليقات.



فسخ خطوبة ميرهان حسين تشعل الأجواء على السوشيال ميديا

و أثارت الفنانة ميرهان حسين الجدل خلال الأيام الماضية، نظرًا لإنتشار أنباء حول ارتباط خطيبها بالفنانة شيرين عبد الوهاب، ولم يصدر لميرهان أي تعليق، وبعد مرور وقت، فتحت ميرهان قلبها ووجهت برسالة غامضة عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع إنستجرام الآية القرآنية: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون".

و يذكر أن، ميرهان حسين ارتبطت بطبيب منذ ٨ أشهر، وانفصلت عنه قبل أسابيع من حفل الزفاف ولم تكشف وقتها عن أسباب الانفصال.

آخر أعمال ميرهان حسين



والجدير بالذكر آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل الونش والتي شارك معها البطولة منة فضالي ومحمد رجب ودانا الحلبي وإيهاب فهمي وبسمة داود ومجموعة كبيرة من النجوم.

أما عن آخر أفلام ميرهان حسين فهو فيلم اتنين للإيجار الذي عرض مؤخرا وتشارك بطولته مع محمد ثروت وبيومي فؤاد ومحمد لطفي وسامي مغاوري، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

