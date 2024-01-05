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أحمد جودة - القاهرة - "بعد عرض حلقتين".. تعرف على موعد عرض مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي

مسلسل «حالة خاصة» يتصدر تريند «جوجل» بعد عرض أولى حلقاته..حقق مسلسل «حالة خاصة» للفنان طه دسوقي نجاحًا كبيرًا بعد عرض أولى حلقاته أمس الأول عبر منصة «watch it»، حيث تصدر تريند محرك البحث «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية.

ويأتي هذا النجاح الكبير للمسلسل بسبب قصته الواقعية، والتي تناقش قضية مرض التوحد، حيث يجسد طه دسوقي شخصية شاب مصاب بالتوحد، ويحاول التغلب على التحديات التي يواجهها في حياته.

وترصد لكم بوابة «دوت الخليج» في هذا الموضوع ملخص الحلقة الأولى والثانية من مسلسل «حالة خاصة» ومن هم أبطاله ومواعيد عرضه

"بعد عرض حلقتين"..تعرف على موعد عرض مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

بدأ عرض مسلسل "حالة خاصة" في الثاني من يناير 2024، يتألق ببطولة الفنانين طه الدسوقي وغادة عادل وحسن أبوالروس. من تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار، هذا العمل الفني يتألف من 10 حلقات، حيث يُعرض حلقتين أسبوعيًا في كل يوم أربعاء.

ملخص أول حلقتين: تحديات نديم في عالم القانون والتوحد

بدأت الحلقة الأولى بفلاش باك إلى حياة نديم، الشاب الذي يعاني من التوحد، إلا أنه يتمتع بذكاء وسرعة فهم ملحوظة.

يقدم نديم طلب تدريب في مكتب المحاماة الخاص بـ غادة عادل، في البداية ترفضه بسبب حالته ولكنه يتبعها ليحاول اقناعها بتعينه وينجح بذلك فعلا حين يتبعها للمحكمة ويجد حلا لقضيه صعبه كانت تعمل عليها.

ويبدا فعلا نديم بالتدريب في مكتب المحاماة وتكون اول قضية له هي قضية خلع لسيدة مسيحية.

في الحلقة الثانية، ياتي نديم بفكرة عبقرية لحل مشكلة القضية ونشهد تداول المصالح بين نديم وعز، وكيف يحاول عز استغلال فكرة نديم لصالحه الشخصي،لكن نديم لم يبدي اي رده فعل مما يغضب رام الله زميلته في المكتب.



"بعد عرض حلقتين"..تعرف على موعد عرض مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي

أبطال المسلسل ومواعيد العرض

"حالة خاصة" يجمع نخبة من الممثلين الموهوبين، طه الدسوقي وغادة عادل وحسن أبوالروس، وهو يُعرض كل أربعاء بواقع حلقتين في الأسبوع. يتناول المسلسل قضايا اجتماعية حساسة مثل التوحد والعنف الأسري، مما يجعله تحفة تلفزيونية تستحق المتابعة.