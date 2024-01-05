نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيرت راسل يحتفل بعرض Night Swim برفقة زوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الممثل الشاب كيرت راسل بالعرض الخاص لفيلم الرعب الجديد Night Swim، الذي يعتبر أول فيلم رعب يطرح لعام 2024، ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور كيرت للسجادة الحمراء للفيلم، برفقة زوجته ميردث هانجر التي زاد الحمل من تألقها على السجادة الحمراء.

وكيرت عرف مؤخرا بظهوره في شخصية "يو إس إيجنت"، ضمن عالم مارفل السينمائي ومسلسل "فالكون أند وينتر سولديار"، وضمن اخبار مارفل، أعلنت شركة ستديوهات مارفل عن اول اجراء تتخذه بعد قرارها رسميا بالاستغناء عن النجم جوناثان ميجورز عقب ادانة المحكمة له رسميا بالاعتداء.

ووفق ديلي، فإن أول قرار من ستديوهات مارفل، هو اسقاطها لعنوان فيلم The Kang Dynasty، الذي كان محوره شخصة كانج التي يجسدها ميجورز، وفي المقبل استقرت مارفل على عنونة الفيلم بـ Avengers 5، لحين الاستقرار على ما ستقوم به من تعديلات جذرية في خطتها المستقبلية للطرح.

وكانت قد اعلنت ستديوهات مارفل عن قرارها بتأجيل فيلم Deadpool 3، بعد أن كان مقررا طرحه للعرض في 3 مايو من عام 2024 المقبل.

ووفق ما ذكرته ديلي، كشفت تقارير لمصادر موثوقة مثل "ديد لاين"، عن أن الفيلم لن يتمكن من اللاحق بجدوله الزمني الموضوع سابقا، بعد ما شهدته هوليوود من ظاهرة اضراب جماعي، شارك بها غالبية الممثلين وكتاب السيناريو هناك.