موريس شيستونت ينضم لأبطال Watson

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الممثل موريس شيستونت لأبطال مسلسل جديد بعنوان Watson، العمل الدرامي سيكون من انتاج شبكة CBS.

ووفق ديد لاين، موريس المعروف سابقا بمشاركته في بطولة افلام مثل "أناكوندا"، سيؤدي شخصية مستوحاة من مؤلفات آرثر كونان ديول مؤلف الروايات البوليصية الشهير.

وضمن أحدث اخبار الدراما في هوليوود، أنه بعيدا عن عالم أفلام مارفل السينمائي، يعود النجم بيندكت كومبرباتش للعمل بالتليفزيون من جديد، عبر أحدث مسلسلاته، الذي سيطرح من انتاج شركة نتفليكس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات جديدة لكومبرباتش، ظهر خلالها من موقع تصوير مشاهد المسلسل المرتقب، مرتديا لزي تنكري لوحش.

تفاصيل عن المسلسل

ويؤدي بيندكت في هذا المسلسل، شخصية فنان ترفيهي يدعى فينسينت اندرسون، عرف باستخدامه للدمى لترفيه المشاهدين والمسلسل سيطرح بعنوان Eric، ويجرى حاليا تصوير مشاهده في مدينة نيويورك.