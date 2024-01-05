هجوم على مشروع تقديم إلفيس بريسلي في صورة "هولوجرام" على المسرح

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد الإعلان عن مشروع حفل غنائي جديد يشهد تقديمه بتقنية الهولوجرام، قوبل مشروع احياء النجم إيلفيس بريسلي بهجوم من أسرة وعشاق الفنان الراحل.

ووفق ديلي ميل، اعتبر المعجبين هذا المشروع الفني الجديد بوضع ايلفيس على المسرح في صورة مجسم رقمي اهانة لذكراه.

وكان قد طرح فيلم جديد بعنوان Priscilla، وهو فيلم يروي قصة زوجة النجم الكبير الراحل إلفيس بريسلي، ونقلت ديلي ميل، اللقطات الترويجية الرسمية الأولى للفيلم الجديد، الذي يشارك في بطولته جيكو إلوردي في دور إلفيس برسلي، وكايلي سبيني في دور برسيلا.

الفيلم سيكون أحدث عمل للمخرج صوفيا كوبولا، ابنة المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا، الشهير باخراجه لأفلام الأب الروحي.

وبعد سنوات قليلة من طرح العمل السينمائي الرسمي الذي يجسد قصة حياة إلفيس بريسلي، تستعد المخرجة صوفيا كوبولا، ابنة المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا، لطرح فيلم جديد من اخراجها سيكون عن قصة حياة زوجة الفيس بريسلي، برسيلا بريسلي.

الفيلم يضم في بطولته مجموعة من الفنانين المميزين، منهم جيكوم الوردي، والممثلة كيلي سبيني في الادوار الرئيسية.