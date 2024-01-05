"أنا جامد وبتاع شغل".. كزبرة يكشف عن تفاصيل أولى تجاربه في التمثيل

القاهرة - محمد ابراهيم - حل أبطال وصناع فيلم "الحريفة" ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة اليوم الخميس، من برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة ON.

عبّر مطرب المهرجانات أحمد خالد خميس الشهير بـ كزبرة، خلال لقائه في برنامج “معكم منى الشاذلي” مع الإعلامية منى الشاذلي عن سعادته بالمشاركة في أول تجربة تمثيل له من خلال السينما، في فيلم "الحريفة" والذي يخوض بطولته الفنان نور النبوي.

وأكمل أحمد خالد خميس حديثه وصرح أن ذلك الحلم كان يراوده طيلة الوقت، بالإضافة أن اختياره للمشاركة في فيلم الحريفة، جاء من قبل المنتج طارق الجنايني، فضلًا عن أنّه كان مرشحًا لتجسيد شخصية ما بالفيلم، إلا أنه بعد قيامه بتجربة الأداء الأولى، قرر المخرج إسناد دور آخر له.

وأضاف قائلًا: "أنا وافقت فورًا، كنت مبسوط بالتمثيل وأتمنى أمثل خصوصًا وأن أول فيلم لي يكون من الشارع وقريبًا للناس، ولم أكن أعرف شيئًا عن الشباب الموجودين بالفيلم، وكان أول من تعرفت عليه الفنان أحمد غزي خصوصًا وأنا أقدم شخصية ذراعه الأيمن بالفيلم، واعتقدت أنه من الإنتاج ولذلك استعرضت نفسي أمامه وقولت له أنا جامد وبتاع شغل وشاطر في التمثيل".

أحداث فيلم “الحريفة”





تدور أحداث فيلم الحرّيفة في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة القدم الخماسية الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي أصبح فردًا منها.

أبطال فيلم “الحريفة”



يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة والذي يعد أول عمل سينمائي، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.