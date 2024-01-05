نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أولى بطولاته السينمائية.. نور النبوي يحتل المركز الرابع بفيلم "الحريفة" بعد أول يوم عرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم نور النبوي شباك التذاكر بفيلم "الحريفة"، الذي استطاع من خلاله أن يحقق نجاحًا هائلًا ويكتسح الإيرادات، نظرًا لإختلافه عن نوعية الأفلام المنافسة له، حيث احتل المركز الرابع وحقق 341،449 جنيهًا أمس، 4 يناير في أول أيام عرضه بدور العرض المصرية.

أحداث فيلم “الحريفة”





تدور أحداث فيلم الحرّيفة في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة القدم الخماسية الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي أصبح فردًا منها.

أبطال فيلم “الحريفة”



يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة والذي يعد أول عمل سينمائي، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.