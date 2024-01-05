نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذكرى رحيل عبدالوهاب محمد وأحمد صدقى بالجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتوالى فعاليات وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الفن المصرى حيث تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ذكرى رحيل اثنين من كبار المبدعين فى مجالى الكلمة والنغم هما الشاعر عبد الوهاب محمد والموسيقار أحمد صدقى من خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجى فى الثامنة مساء الاحد 7 يناير على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج باقة من أهم أعمال الراحلان منها سماح، حلاوة زمان، يا حلو ناديلى، ع الدوار، أوقاتى بتحلو، دندنة، قلبى سعيد، مستنياك، إن شاء الله ما اعدمك، مشغول عليك، يا مسافر وناسى هواك، فكرونى.. اداء ابراهيم رمضان، أحمد عصام، غادة آدم، إيناس عز الدين، سامح منير، ريم كمال.

الموسيقار أحمد صدقي

حازم القصبجي

ريم كمال

الشاعر عبد الوهاب محمد

ما لا تعرفه عن الشاعر عبد الوهاب محمد

الجدير بالذكر إن الشاعر عبد الوهاب محمد ولد بحى الأزهر عام 1930 درس بمعهد الموسيقى العربية وكانت أول أعماله متحبنيش بالشكل ده للمطربة فايزة أحمد، يعد احد القمم الذين تعاونوا مع أم كلثوم كما تغنى بمؤلفاته كبار المطربين المصريين والعرب، كتب ما يزيد عن 1500 أغنية حتى رحل عن عالمنا في يناير 1996.

أما الموسيقار أحمد صدقى ولد عام 1916 والتحق بمعهد الموسيقي العربية كما درس بمدرسة الفنون التطبيقية، قدم 42 لحن للأفلام السينمائية ووضع العديد من الأعمال الوطنية والدينية، هذا إلى جانب الحان للمسرح الاستعراضى والإذاعة، حصل على شهادة الجدارة من الرئيس أنور السادات ورحل عن عالمنا فى 14 يناير 1987.