القاهرة - محمد ابراهيم - بعد تصدر مسلسل «حالة خاصة» الترند.. هل هو تقليد لمسلسل كوري ؟

حقق مسلسل «حالة خاصة» للفنان طه دسوقي نجاحًا كبيرًا بعد عرض أولى حلقاته عبر منصة «watch it»، حيث تصدر تريند محرك البحث «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية.

ويناقش المسلسل قضية مرض التوحد، حيث يجسد طه دسوقي شخصية شاب مصاب بالتوحد، ويحاول التغلب على التحديات التي يواجهها في حياته.

ولكن النجاح الكبير للمسلسل لم يخلو من الجدل، حيث شبهه البعض بالمسلسل الكوري «المحامية الاستثنائية وو» “Extraordinary Attorney Woo”، والذي يناقش أيضًا قضية مرض التوحد.

ويرى البعض أن هناك تشابهًا كبيرًا بين قصتي المسلسلين، حيث يتناول كلاهما قصة شخص مصاب بالتوحد، يسعى لتحقيق حلمه في أن يصبح محاميًا.

بعد تصدر مسلسل «حالة خاصة» الترند.. هل هو تقليد لمسلسل كوري ؟

قصة المسلسل الكوري المحامية الاستثنائية وو

مسلسل المحامية الاستثنائية وو هو مسلسل كوري جنوبي يدور حول قصة وو يونغ وو، وهي محامية شابة تبلغ من العمر 27 عامًا تعاني من اضطراب طيف التوحد. تتمتع يونغ وو بذكاء عالٍ وذاكرة قوية، لكنها تواجه صعوبة في التواصل الاجتماعي والتعبير عن مشاعرها.

على الرغم من التحديات التي تواجهها، تتمكن يونغ وو من تحقيق النجاح في مجال المحاماة. فهي تستخدم ذكائها ومهاراتها التحليلية لحل القضايا المعقدة، وتساعد زبائنها على الحصول على العدالة.

يسلط المسلسل الضوء على أهمية قبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإظهار قدراتهم وإمكاناتهم. كما أنه يتناول القضايا الاجتماعية، مثل العنصرية والتمييز ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

بعد تصدر مسلسل «حالة خاصة» الترند.. هل هو تقليد لمسلسل كوري ؟

التشابه بين مسلسلي حالة خاصة والمحاميه الاستثنائية وو

على الرغم من ان مسلسل حالة خاصة لم يعرض منه إلا حلقتين إلا أن هناك العديد من أوجه التشابه ظهرت بين مسلسل حالة خاصة والمسلسل الكوري المحامية وو، من أبرزها الموضوع الرئيسي الذي يدور حول شخصية رئيسية تعاني من اضطراب طيف التوحد، وتواجه العديد من التحديات في حياتها المهنية والشخصية وتشترك الشخصيتان الرئيسيتان في المسلسلين في العديد من الصفات، مثل الذكاء العالي، والقدرة على التفكير خارج الصندوق، والميل إلى التركيز على التفاصيل وحتى طريقة وضعهم للسماعات لكي لا يضطروا لسماع الأصوات العالية.



بعد تصدر مسلسل «حالة خاصة» الترند.. هل هو تقليد لمسلسل كوري ؟

الاختلافات بين مسلسلي حالة خاصة والمحاميه الاستثنائية وو

بالرغم من أوجه التشابه هذه، إلا أن هناك أيضًا بعض الاختلافات بين المسلسلين، من أبرزها الاختلاف في البيئة حيث يدور مسلسل "حالة خاصة" في مصر، بينما يدور مسلسل "المحامية الاستثنائية وو" في كوريا الجنوبية. هذا الاختلاف في البيئة يعكس اختلاف العادات والتقاليد الاجتماعية بين البلدين وايضا يعكس مسلسل حالة خاصة قضايا اجتماعية وسياسية نعيشها مثل قضية فلسطين التي ظهرت حين طلبت البطلة رام الله رواية "أعراس آمنه" لابراهيم نصر الله التي تتكلم عن فلسطين،وحتى اسم البطله رام الله يشير لذلك.

مازال مسلسل “ حالة خاصة ” يعرض وربما يفاجئنا بقضايا جديدة ومثيرة عن مجتمعنا فبالرغم من تشابه مع مسلسل أجنبي الا إنه ما زال يمثل مجتمعنا وقضايانا وحصل على نجاح كبير منذ بداية عرضه.