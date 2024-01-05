نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمينة شلباية: 'انجذبت للدور لأنه يشبهني وأحضر لبرنامج جديد' (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرفت بأنها إعلامية ناجحة وخبيرة إتيكيت، ولأول مرة تنتقل من دورها كإعلامية إلى دور فنانة في تجربتها الأولي في فيلم “ليه تعيشها لوحدك" لذلك حرص دوت الخليج الفني على إجراء لقاء معها في العرض الخاص لفيلمها الأول.





من قام بترشيحك للفيلم؟



المخرج حسام الجوهري هو من قام بترشيحي للفيلم وهو من أقنعني بالتمثيل وساعدني كثيرًا.





من خلال الورق ما الذي جذبك للدور؟



لم أقرأ الدور في البداية من خلال الاجتماع معه هو حكالي الدور وكل ما يخصه والشخصية هي أنا فهي قريبة جدًا من شخصيتي.. هي مصممة مجوهرات عندها ثقة في نفسها بتلبس زيي شكلها زيي، حسيت إن أنا مش همثل كأني زي ما بتكلم دلوقت عادي.





هل كان هناك اختلافات بين شخصيتك الحقيقية ودورك في الفيلم؟



لا فالشخصية قريبة جدًا مني فهي عندها بنت ومطلقة فالدور بأكمله قريب جدًا مني وأظهر في العمل والدة سلمى أبوضيف.





ما رأيك في القضية التي يسلط الفيلم عليها الضوء وهي فرق العمر في الحب؟



بالطبع لا أتمنى حاجه زي كده لبنتي ولكن لو حدث ذلك فبالطبع سأتحدث معها وأوضح لها المميزات والعيوب ولكن في حالة تصميمها علىذلك سأدعمها.





هل شعرتي برهبة أثناء الوقوف أمام الكاميرا كممثلة ؟



لا كنت خائفة قبل التصوير لكن أثناء التصوير لم أشعر بذلك.





كيف كانت تجربتك مع أبطال العمل؟



أنا كل مشاهدي كانت تجمع بيني وبين سلمى أبو ضيف، ولكني قابلت بالطبع باقي أبطال العمل وسعيدة بالعمل معهم.





هل ستكررين تجربة التمثيل مرة أخرى؟



لو حصل أدعولي إن أبقى كويسة.





ما الدي تتمني تحقيقه في العام الجديد 2024؟



أتمنى أن أعود ببرنامج جديد قوي على التلفزيون.





هل تحضرين لبرنامج خلال الفترة المقبلة؟





نعم قريبًا