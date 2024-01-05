نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاطمة عادل: سعيدة بتجربتي مع أبطال العمل وهذه أمنيتي لهذا العام (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هي ممثلة ومغنية من عائلة فنية لها العديد من الأعمال التي يحبها الجمهور شقيقها الفنان ميدو عادل، وكان للفجر الفني فرصة لإجراء حوارمع الفنانة فاطمة عادل في العرض الخاص لفيلمها الجديد "ليه تعيشها لوحدك".







كيف تم ترشيحك للفيلم؟

قابلت مخرج الفيلم حسام الجوهري وقمنا بعمل بروڤة وتمت الموافقة عليه.





مالذي حمسك للدور؟

الدور هو الذي حمسني لأنه أكثر من رائع.





ماهو دورك في الفيلم؟

دوري في الفيلم هو ممرضه أعالج أستاذ خالد الصاوي وأظهر معه في المستشفى وبعد ذلك أنتقل معه.





ظهر كلب في الفيلم هل جمعتك مشاهد معه؟

أنا متحمسة جدًا للدخول للعرض لرؤية الكلب لأنني سمعت عنه مواقف هائلة، وللأسف لم تجمعني مشاهد معه.





ما هو رأيك في القضية التي يناقشها الفيلم وجود فرق في العمر بين أشخاص مرتبطين؟





هذه القضية صعبة جدًا سابقًا كانت الأفكار والمعتقدات متساوية، لكن في الوقت الحالي هناك اختلافات في الأفكار.





كيف كانت تجربتك مع أبطال العمل؟





التجربة أكثر من رائعة واستفدت كثيرًا من فريق العمل لأني أحب الأشخاص الذين يعملون في هدوء، وسعيدة بالعمل مع الفنان خالد الصاوي والفنان شريف منير والمخرج الرائع حسام الجوهري.





ما الذي تتمني أن يتحقق في 2024؟

أتمنى أن ينجح الفيلم وأتمنى مزيد من الأعمال وأن تكون سنة هادئة.





ما الذي تحضرين له في الفترة المقبلة؟





أحضر لمسرحية جديدة وأقوم حاليًا بعمل البروفات الأولية لها.