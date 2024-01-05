خاص.. محمد القس ينضم لأبطال مسلسل "بـ ١٠٠ راجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة سمية الخشاب بالموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “ بـ ١٠٠ راجل”، حيث تجسد شخصية سائقة ميكروباص تتعرض للعديد من المواقف الصعبة خلال الأحداث.

وعلم دوت الخليج الفني أن الفنان محمد القس تعاقد على المشاركة في العمل بجانب عدد من النجوم أبرزهم نانسي صلاح، أحمد عزمي، محمد رضوان.

مسلسل “ بـ ١٠٠ راجل”

تصدر مسلسل “ب100 راجل ” محرك البحث جوجل بعد أن كشفت الفنانة سمية الخشاب عن دخولها السباق الرمضاني بهذا العمل، وذلك بعد غيابها ثلاثة سنوات عن الدراما، حيث كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل “ موسى ” مع النجم محمد رمضان وتصدر العمل التريند وقتها بسبب تجسيدها لشخصية “ حلاوتهم” خاصةُ بعد ظهورها مع طليقها الفنان أحمد سعد.

أبطال العمل

ويعتبر مسلسل بـ 100 راجل من تأليف محمود حمدان، إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج إبرام نشأت، ومن المفترض أن يتكون من 30 حلقة، حيث انضم حاليًا الفنان صلاح عبدالله، نانسي صلاح، إبراهيم السمان، إيمان يوسف وتم بناء الديكورات داخل القاهرة والعمل على التحضيرات المبدئية من قبل فريق العمل.

موضوع عائلي

يذكر أن أبرز أعمال محمد القس مسلسل “موضوع عائلي ” وهو مسلسل كوميدي تدور أحداثه حول رجل يدعى إبراهيم يهوى الطبخ ويعمل كطباخ في إحدي المطاعم الشهيرة، ويتغير مسار حياته مُنذ معرفته بأنه مُصاب بمرض نادر في المخ فيؤثر علي ذاكرته ويفقد جزء من تفاصيل حياته، ويحاول إبراهيم خلال أحداث الجزء الثاني من المسلسل في أجواء كوميدية طريفة إخفاء حقيقة مرضه عن أفراد عائلته، فيقف أمام معادلة صعبة بين شخصيته الماضية التي تخشى المفاجآت وتأقلمه على تفاصيل حياته الجديدة.

وشارك مسلسل «موضوع عائلي» عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم ماجد الكدواني، محمد رضوان، سماء إبراهيم، محمد شاهين، رنا رئيس، طه دسوقي، والفنانة اللبنانية نور، ياسمين وافي، والعديد من ضيوف الشرف فمن بينهم نيللي كريم وبيومي فؤاد وأشرف زكي، والمسلسل من تأليف أحمد الجندي، محمد عز الدين، كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.