نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب المواعيد.. شيري عادل تعتذر عن "ألف ليلة وليلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتذرت الفنانة شيري عادل، عن مسلسل ألف ليلة وليلة وذلك بسبب عدم توافق مواعيد التصوير مع مواعيد تصوير مسلسل "الوصفة السحرية" حيث انتهت تصوير أكثر من 50% من مشاهدها في العمل ولذلك اضطرت للاعتذار عن مسلسل "ألف ليلة وليلة".

تفاصيل مسلسل ألف ليلة وليلة

مسلسل ألف ليلة وليلة من إنتاج شركتى ميديا هب- سعدي جوهر وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيري، وبطولة ياسمين رئيس، ونور، وشيري عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر إعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

مسلسل الوصفة السحرية

بينما تواصل شيري عادل، تصوير مسلسل 'الوصفة السحرية - لزواج ناجح’ بطولة شيرى عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمى، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزي وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

أحدث أعمال شيري عادل

يذكر أن شيري عادل انتهت مؤخرًا من تصوير فيلمين جديدين، الأول "أصل الحكاية" وهو من تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، والذى تجسد خلاله شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.

والثاني فيلم ‘عادل مش عادل’ بطولة أحمد الفيشاوى، شيري عادل، محمود البزاوي، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري.

تدور الأحداث في إطار كوميدي، حول الشاب ‘عادل الأمين’ الذي يعيش متخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في متاعب جمة، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية ‘غادة’ التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.

يذكر أن الفيلم مرشح للعرض في موسم إجازة منتصف العام الدراسي لعام 2024.