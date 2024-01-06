نهال عنبر تشيد بدور نجلها حسام الحسيني في "بطن الحوت"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة نهال عنبر مقطع فيديو برفقة نجلها حسام الحسيني وتشيد بدوره في مسلسل “ بطن الحوت” عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وكتبت نهال عنبر: “أألف مبروك يا حسام دور الشيخ هندي، أنت عامل الدور حلو أوي أوي وكل الناس بتكلمني تباركلي كأني أنا اللي بمثل الدور”.

وتابعت: “أنت ممثل جامد جدا، وابن الوز عوام وليا بصمتي عليك، وفراج دوره حلو وباسم سمرة، الاتنين عاليين أوي، وأحمد فوزي صالح مخرج عبقري وهايل جدا”.

ويقوم ببطولة مسلسل بطن الحوت العديد من النجوم على رأسهم باسم سمرة ومحمد فراج وأسماء أبو اليزيد وسماح أنور والنجم الكبير عبدالعزيز مخيون، من إخراج وتأليف أحمد فوزي صالح، الذي أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارا بمنع التعامل معه.

الانتخابات الرئاسية

ومؤخرا حرصت الفنانة نهال عنبر، على توجيه رسالة لجمهورها ومتابعيها حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقالت نهال عنبر، في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"،:"لازم تنزل تشارك في الانتخابات الرئاسية ونوجه رسالة إلى العالم أجمع أن الشعب في ظهر الجيش دائمًا، وأن الشعب بجانب الجيش يحمي البلد في أي ظرف".



كما أعربت عن حزنها الشديد لما يحدث في غزة، والشعب المصري يساندها ويدعهما بشتى الطرق لآخر يوم في العمر".

وقد تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج فرز الأصوات التى أدلى بها الناخبون فى المحافظات بـ الانتخابات الرئاسية 2024، تمهيدًا لضم نتائج المصريين بالخارج إليها وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، يوم الأثنين المقبل، في مؤتمر صحفي عالمي.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ يوم الخميس الماضي في تلقي الطعون على قرارات اللجان العامة للفصل فيها يومي الجمعة والسبت الماضيين وتعلن النتيجة النهائية يوم الأثنين.