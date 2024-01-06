نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع فنان شهير وابنتيه في حادث تحطم طائرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة في سانت فينسنت والغرينادين الكاريبية عن وفاة الممثل الألماني العالمي كريستيان أوليفر وابنتيه في حادث تحطم طائرة قرب جزيرة صغيرة في شرق الكاريبي.

وقع الحادث غرب جزيرة بيتيت نيفيس قرب بيكوي، حيث كانت الطائرة في طريقها إلى سانتا لوتشيا وتم تحديد هوية الصغيرتين، ماديتا كليبسر (10 سنوات) وانيك كليبسر (12 عامًا)، إلى جانب وفاة الطيار روبرت ساكس.

ولم يتضح بعد سبب الحادث، وقام صيادون وغواصون محليون بالتوجه إلى موقع الحادث للمساعدة، وتحركت قوات خفر السواحل للمساعدة، فيما لاقت الأعمال الإيثارية والشجاعة للصيادين والغواصين تقديرًا كبيرًاا من قبل الشرطة.

يشار إلى أن أوليفر قد شارك في أفلام مثل "سبيد ريسر" و"ذا غود جيرمان" الذي شارك فيه مع جورج كلوني وكيت بلانشيت في 2006.