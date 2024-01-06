وفاة الممثل الألماني كريستيان أوليفر وابنتيه في حادث تحطم طائرة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يناير 2024 07:33 صباحاً - أعلنت الشرطة في سانت فينسنت والغرينادين الكاريبية عن وفاة الممثل الألماني العالمي كريستيان أوليفر وابنتيه في حادث تحطم طائرة قرب جزيرة صغيرة في شرق الكاريبي.

وقع الحادث غرب جزيرة بيتيت نيفيس قرب بيكوي، حيث كانت الطائرة في طريقها إلى سانتا لوتشيا وتم تحديد هوية الصغيرتين، ماديتا كليبسر (10 سنوات) وانيك كليبسر (12 عامًا)، إلى جانب وفاة الطيار روبرت ساكس.

ولم يتضح بعد سبب الحادث، وقام صيادون وغواصون محليون بالتوجه إلى موقع الحادث للمساعدة، وتحركت قوات خفر السواحل للمساعدة، فيما لاقت الأعمال الإيثارية والشجاعة للصيادين والغواصين تقديرًا كبيرًاا من قبل الشرطة.