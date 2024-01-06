مي كساب تشارك جمهورها مقطعًا من أحدث أعمالها الغنائية الجديدة "بيقولوا قوية"

القاهرة - محمد ابراهيم - رفعت الفنانة مي كساب مستوى الحماس لطرح أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "بيقولوا قوية" عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما نشرت مقطع منها أثناء استضافتها في برنامج واحد من الناس.

وشاركت مي كساب جمهورها بمقطع من أغنيتها الجديدة، والتي تحمل اسم "بيقولوا قوية" عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

مي كساب تكشف عن فريق عمل "بيقولو قوية"

وأرفقت بتعليق قالت فيه:" أغنيتي الجديدة، بيقولو قوية كلمات الشاعر الموهوب طارق علي ألحان وتوزيع الأستاذ إسلام رفعت منتج منفذ أستاذ، عاطف جمعه قريبا علي كل المنصات".





رفعت الفنانة مي كساب مستوى الحماس لطرح أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "بيقولوا قوية" عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما نشرت مقطع منها أثناء استضافتها في برنامج واحد من الناس.

وشاركت مي كساب جمهورها بمقطع من أغنيتها الجديدة، والتي تحمل اسم "بيقولوا قوية" عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

مي كساب تكشف عن فريق عمل "بيقولو قوية"

وأرفقت بتعليق قالت فيه:" أغنيتي الجديدة، بيقولو قوية كلمات الشاعر الموهوب طارق علي ألحان وتوزيع الأستاذ إسلام رفعت منتج منفذ أستاذ، عاطف جمعه قريبا علي كل المنصات".

تعليقات الجمهور على منشور مي كساب

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور ونجوم الوسط الفني، وكانت من بين أبرز التعليقات الأغنية خطيرة، دايما مبدعة يا ميوش، بالتوفيق والنجاح الدائم، ألف مليون مبروك، دايما مبدعة، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال مي كساب

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة مي كساب مسلسل جعفر العمدة خلال الموسم الرمضاني لعام 2023، ونجحت في تقديم شخصية ثريا إحدى زوجات جعفر العمدة التي واصلت معه رحلة البحث عن ابنهم أحمد داش الذين فقدوه منذ 22 عاما، لتتصاعد الأحداث حولهما مع حبه لتعدد الزوجات.

أبطال مسلسل "جعفر العمدة"

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم محمد رمضان، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، زينة، منذر رياحنة، وطارق النهري محمد فهيم، جوري بكر، والعمل كان من تأليف محمد سامي ومهاب طارق.

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور ونجوم الوسط الفني، وكانت من بين أبرز التعليقات خطيرةيا ميوشي، دايما مبدعة يا ميوش، بالتوفيق والنجاح الدائم، ألف مليون مبروك، دايما مبدعة، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال مي كساب

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة مي كساب مسلسل جعفر العمدة خلال الموسم الرمضاني لعام 2023، ونجحت في تقديم شخصية ثريا إحدى زوجات جعفر العمدة التي واصلت معه رحلة البحث عن ابنهم أحمد داش الذين فقدوه منذ 22 عاما، لتتصاعد الأحداث حولهما مع حبه لتعدد الزوجات.

أبطال مسلسل "جعفر العمدة"

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم محمد رمضان، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، زينة، منذر رياحنة، وطارق النهري محمد فهيم، جوري بكر، والعمل كان من تأليف محمد سامي ومهاب طارق.