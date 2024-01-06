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في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات نجوى فؤاد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات نجوى فؤاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل النجمة نجوى فؤاد، في مثل هذا اليوم الموافق السبت 6 يناير، بعيد ميلادها التي وهي فنانة وراقصة استعراضية تميزت بالتنوع في أدوارها الفنية، وتميزت بالشخصية القوية والجريئة، ولديها القدرة على اللعب على جميع الشخصيات في وقت واحد،

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ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أهم المحطات الفنية لـ نجوى فؤاد 
 

ولادة ونشأة نجوى فؤاد

 

ولدت الفنانة نجوى فؤاد في حي الجمرك بمدينة الإسكندرية بمصر لأب مصري يعمل كهربائيًا، وأم فلسطينية،ثم عملت كراقصة في الصالات ثم مزجت بين الرقص والتمثيل وقامت ببطولة العديد من الأفلام.

 

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بداية نجوى فؤاد في مجال التمثيل

وكانت أول فرصة حقيقية عندما وقعت عقد فيلم ملاك وشيطان مع المنتجين صلاح ذو الفقار وعز الدين ذو الفقار وشكَّل الفيلم نقلة نوعية في مشوارها السينمائي. 
 

ثم أسست شركة إنتاج سينمائية وقامت بإنتاج العديد من الافلام التي قامت ببطولتها منها ألف بوسة وبوسة وحد السيف، وقامت بالعمل في بعض المسرحيات منها بداية ونهاية ولا العفاريت الزرق،  كما عملت في التلفزيون في مسلسل عاشت بين أصابعة. 
 

حصلت على جوائز سينمائية من بعض المؤسسات التي تقيم مهرجانات وتعتبر إحدى الممثلات الأكبر تواجدا في عدد الأفلام على الشاشة ورغم أدوار الراقصة المتكررة في هذه الأفلام فإنها حاولت أن تعطي نفسها مكانة كممثلة خاصة في فيلم حد السيف.

عدد زيجاتها
تعددت زيجات نجوى فؤاد وكشفت خلال لقائها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا أنها تزوجت مرات فقط رسمي وواحد عرفي. 

 

الموسيقار أحمد فؤاد حسن قائد الفرقة الماسية وعازف القانون الشهير ولكنها طلقته بعدما أنجبت منه ابنة
الفنان أحمد رمزي ولكن انفصلت عنه
الفنان ومدرب الرقص كمال نعيم
وكيل سيارات شيفروليه في مصر الشهير بمنصور شيفروليه ثم انفصلت عنه
رجل الأعمال فايز طراد ثم من سامي المهندس محمد موسى.
اللبناني سامي الزغبي وكان مديرًا لفندق شيراتون القاهرة
رجل الأعمال الكويتي محمد الملا
المطرب الشاب عماد عبد الحليم،  اللواء محمد السباعي.
أبرز أعمالها الفنية

نجحت نجوى فؤاد في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، وبرزت نفسها بالعديد من الأعمال أبرزها  مع الأيام،  قلوب العذارى، 
غلطة حبيبي، شارع الحب، رحمة من السماء،  توحة، بنت البادية،  المعلمة، مفتش المباحث،  قلب يحترق، سجن العذارى، 
أم رتيبة،  المليونير الفقير، إسماعيل يس في الطيران، ارحم حبي، إحنا التلامذة، احترسي من الحب، آخر من يعلم، يا حبيبي،  وداعا يا حب، ملاك وشيطان وغيرها من الأعمال. 
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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