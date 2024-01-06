نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضها في موسم الرياض..على أسعار تذاكر مسرحية "كازانوفل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض مسرحية "كازانوفل"، للفنانة هنا الزاهد، وأحمد السعدني، ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يناير الجاري، وسوف يستمر عرضها إلى يوم 11 يناير.

أسعار تذاكر مسرحية “كازانوفل”

وقسمت أسعار تذاكر مسرحية كازانوفل على تسع فئات، الفئة الأولى بـ 85 ريال سعودي، والفئة الثانية بـ 100 ريال سعودي، والفئة الثالثة بـ 250 ريال سعودي، والفئة الرابعة بـ 300 ريال سعودي.

والفئة الخامسة بـ 400 رسال سعودي، والفئة السادسة بـ 450 ريال سعودي، والفئة السابعة بـ 500 ريال سعودي، والفئة الثامنة بـ 800 ريال سعودي، والفئة التاسعة بـ 900 ريال سعودي.

أحداث مسرحية “كازانوفل”

وأحداث مسرحية “كازانوفل” تدور في إطار كوميدي حول "حميد" الذي يرغب في زواج ابنته "جوجو" لابن شقيقه "نوفل" المهندس الخام الذي ليس لديه تجارب عاطفية سابقة، وتريد زوجته "شاهينور "زواجها لابن شقيقتها الراقص "سلفادور سليل" من عائلة أرستقراطية، ويجيد التعامل مع النساء فيقرر والدها "حميد" أن يصنع تاريخًا عاطفيًا لـ "نوفل" مع نجمة استعراضية شهيرة ليبهر ابنته.

نجوم مسرحية "كازانوفل"

تضم مسرحية كازانوفل العديد من النجوم، وهم هنا الزاهد، أحمد السعدني، سامي مغاوري، أحمد التهامي، ميرنا جميل، إدوارد، ليلى عز العرب، محمد عبد الرحمن توتا.