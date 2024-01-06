بالصور.. طرح البوستر الرسمي لفيلم «ليلة العيد» بطولة يسرا



حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يناير 2024 09:31 صباحاً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليلة العيد"، البوستر الرسمي بطولة النجمة "يسرا".

وكانت الشركة المنتجة لفيلم «ليلة العيد» استقرت أخيرًا على موعد نهائي لطرح الفيلم في 25 يناير الجاري، وذلك بعد سلسلة وتاريخ من التأجيلات لأكثر من عامين.

وكانت بداية التأجيلات التي تعرض لها فيلم «ليلة العيد» بعد 3 أيام فقط من إنطلاق تصويره عام 2021 قبل موسم دراما رمضان وذلك بسبب إصابة الفنانة يسرا بوعكة صحية.

لتعلن الشركة المنتجة تأجيل استكمال تصوير العمل إلى بعد إجازة عيد الفطر بسبب انشغال أبطال الفيلم بتصوير مسلسلات واعمال اخرى.

وبعد استئناف تصوير الفيلم والانتهاء منه قررت الشركة المنتجة تأجيل العمل لأكثر من سنتين دون الكشف عن اسباب للتأجيل ليتم أخيرا وبشكل مفاجىء طرح البوسترات الدعائية الخاصة للفيلم وإعلان موعد طرحه في 25 يناير الجاري لينافس ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام.

يذكر أن فيلم «ليلة العيد» يعد عودة الفنانة يسرا إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديم آخر اعمالها فيلم «صاحب المقام» سنة 2020 من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

فيلم «ليلة العيد» من بطولة يسرا وريهام عبد الغفور وعبير صبرى وسميحة أيوب وسيد رجب ويسرا اللوزى ونجلاء بدر وهنادى مهنى من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.