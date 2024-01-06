غدًا.. سيمون ضيفة برنامج “واحد من الناس” مع عمرو الليثي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، غدًا في برنامجه "واحد من الناس" النجمة سيمون،في حلقة خاصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ويذاع اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً.

تفاصيل حلقة سيمون في برنامج “واحد من الناس”

ومن المقرر أن تتحدث سيمون خلال اللقاء عن أسباب ابتعادها عن الفن لفترة، وعن بدايتها الفنية، ورغبتها في أن تكون مطربة أوبرا، وعن كواليس تعاونها مع الهضبة عمرو دياب، وعن سبب تسميتها بسيمون.

سيمون تتحدث عن حياتها الشخصية وسبب إخفاءها خبر زواجها في برنامج “واحد من الناس”

كما تتطرق سيمون للحديث عن حياتها الشخصية وزوجها، وعن سبب إخفاءها خبر زواجها، وعن علاقتها بوالدها ووالدتها واخيها، ولأول مرة تتحدث عن انكسارها بعد وفاة والدها ووالدتها.

كما تتحدث سيمون عن بدايتها الغنائية بالجامعة، وعن أول أغنية وأول ألبوم تقدمه، وعن الديو الذي جمعها بالنجم حميد الشاعري، وعن كواليس أغنية بتكلم جد، وأيضًا عن علاقتها بسيدة الشاشة العربية، وعن تجربتها في المسرح مع النجم محمد صبحي، ومشاركتها بمسرحية لعبة الست وسكة السلامة وكارمن.

أغاني سيمون التي ستقدمها في حلقتها ببرنامج “واحد من الناس”

وتقدم سيمون خلال الحلقة عدد من أغانيها المميزة منها: "ايتها الروح الفرفوشة، ماشية وساعتي مش مضبوطة، طنش تعيش، خاف مني"، وغيرها من الأغاني المحببة لدى جمهورها.

مشاركة سيمون في مسلسل “صيد العقارب”

وفي سياق آخر، تشارك سيمون في السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "صيد العقارب"، وهو بطولة غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، ماجد المصري، محمد نجاتي، سلمي أبو ضيف، منال سلامة، مجدي بدر، عفاف رشاد، سامية عاطف، ميار الغيطي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد حسن.