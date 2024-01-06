نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي يكشف أصعب مشاهد تعرض لها في فيلم "الإسكندراني".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الفنان أحمد العوضي، بتعاونه مع المخرج خالد يوسف في فيلم «الإسكندراني» من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، مؤكدًا على أن مشاهد الأكشن ليست صعبة بالنسبة له.

تصريحات أحمد العوضي

وأوضح أحمد العوضي، في لقاء خاص مع برنامج «سبوت لايت» تقديم الإعلامية شيرين سليمان، المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: « فيلم الإسكندراني فيلم كبير إخراج الأستاذ خالد يوسف، تأليف أستاذ أسامة أنور عكاشة ومعايا نجوم زمايلي، زينة، وعصام السقا، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ ودي حاجة تشرفني وأنا اجتهدت على قد ما أقدر».

تجربة أحمد العوضي في مشاهد الأكشن

وأكد أحمد العوضي على أن مشاهد الأكشن ليست صعبة بالنسبة له ولكن الأصعب المشاهد التي بها مشاعر، حيث تحتاج لجهد أكبر لتوصيل الإحساس للمشاهد؛ لأن الشخصية صعبة، قائلًا:«الحمد لله ربنا كرمني وقدرني وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى».

لقاءات برنامج سبوت لايت في بداية عام 2024

تضمنت الحلقة الجديدة من برنامج سبوت لايت اليوم الجمعة 5 يناير 2024، لقاءات مع نجوم أفلام رأس السنة 2024، ومنهم الفنان خالد الصاوي بجانب أبطال فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، والفنان أحمد العوضي وأبطال فيلمه «الإسكندراني»، والفنان محمد ثروت ومع أبطال فيلم «كارت شحن».