رمضان 2024.. تعرف على شخصية محمد التاجي في مسلسل "العتاولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنان محمد التاجي إلى فريق عمل مسلسل "العتاولة"، من بطولة النجم أحمد السقا والنجم طارق لطفي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024.

تفاصيل شخصية محمد التاجي ضمن أحداث مسلسل "العتاولة"

ويجسد الفنان محمد التاجي خلال أحداث مسلسل "العتاولة"، شخصية رجل على المعاش، وهو حما الفنان أحمد السقا الذي يظهر بدور طليق ابنته مي كساب، ودوره مختلف عما قدمه من قبل، حيث يقدم مشاهد كوميدية مع بعض التراجيديا، حسبما أوضح في تصريحات صحفية له.

ما هي أحداث مسلسل "العتاولة"؟

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" المكون من 30 حلقة، في إطار إجتماعي شعبي حيث ينتمي هذا العمل للدراما الشعبية، ليجسد كلا من الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي ضمن احداث العمل شقيقين خارجين عن القانون، ويعيش السقا قصة حب مع زينة التي تقدم دور فتاة شعبية ضمن الأحداث.



من هم أبطال مسلسل "العتاولة"؟

يضم مسلسل "العتاولة" عدد من الفنانين منهم: أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، نهى عابدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

ما هي أحدث أعمال الفنان محمد التاجي؟

يشارك الفنان محمد التاجي في مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه أيضًا في الموسم الرمضاني القادم لهذا العام 2024، ويظهر خلال الأحداث بدور والد ياسمين رئيس التي تظهر بدور شهرزاد، وهو رئيس وزراء المملكة.



من هم أبطال مسلسل "ألف ليلة وليلة"؟

مسلسل "ألف ليلة وليلة " من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وفاء عامر، أيتن عامر، شيري عادل، أحمد فتحي، أحمد بدير، محمود البزاوي، ومحمد التاجي، والعمل من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

مسلسل "الأجهر

شارك الفنان محمد التاجي في مسلسل "الأجهر " والذي تم عرضه رمضان الماضي، وهو بطولة عمرو سعد ودرة وسيد رجب ومن تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

أيضًا شارك التاجي بمسلسل الصندوق لـ أحمد داش وعلي قاسم، وهدى المفتي، في الماراثون الرمضاني الماضي، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر وإخراج مروان عبدالمنعم.



مسلسل "اللعبة 4”

شارك محمد التاجي في مسلسل "اللعبة 4"، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، وهو بطولة أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، أوتاكا، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، محمد الصاوي، ومحمد عمرو الليثي، والمسلسل من سيناريو وحوار أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، من إنتاج أمير شوقي، وإخراج معتز التوني.