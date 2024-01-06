خالد يوسف: قدرت أخرّج كل طاقة أحمد العوضي في الإسكندراني.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - قال المخرج خالد يوسف أنه استطاع أن يُخرج الطاقة الكامنة داخل الفنان أحمد العوضي، خلال تجسيده لشخصية ضمن أحداث فيلم “الإسكندراني”.

تصريحات خالد يوسف

وأضاف المخرج خالد يوسف، في لقاء خاص مع برنامج «سبوت لايت» تقديم الإعلامية شيرين سليمان، المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «عملت عصرّنة ومعالجة درامية لرواية الإسكندراني، دون أن تفقد روحها وقيمتها التي كتبها الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة».



نجوم فيلم الإسكندراني

ويعد فيلم الإسكندراني من بطولة النجوم زينة، وبيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، والعمل من إخراج المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

أحداث فيلم الإسكندرانى

جدير بالذكر أن فيلم الإسكندراني تدور أحداثه داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

