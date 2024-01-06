أمينة شلباية تكشف سبب مشاركتها في فيلم "ليه تعيشها لوحدك".. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الإعلامية أمينة شلباية، تفاصيل مشاركتها في فيلم “ليه تعيشها لوحدك”، حيث تعتبر أولى تجاربها التمثيلية.

تفاصيل دور أمينة شلباية في فيلم ليه تعيشها لوحدك

وقالت أمينة شلباية خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إن دورها فيلم ليه تعيشها لوحدك مقارب لشخصيتها، كما أن السيناريو مناسب لها.

سبب مشاركة أمينة شلباية في فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

وتابعت أمينة شلباية أنه عرض عليها الكثير من الأعمال من السينمائية، وأنها وافقت على المشاركة في فيلم ليه تعيشها لوحدك لتشابه الدور الذي تقدمه مع شخصيتها.

نجوم فيلم “ليه تعيشها لوحدك”

فيلم " ليه تعيشها لوحدك" من بطولة الفنان خالد الصاوي وشريف منير، سلمى أبو ضيف، خالد عليش، رؤى شنوحة، فاطمة عادل، محمد رضوان، مؤمن نور، وتدور أحداث حول سلمى أبو ضيف التي تقع في حب رجل بعمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق.

أحداث فيلم" ليه تعيشها لوحدك"

تدور أحداث فيلم “ ليه تعيشها لوحدك ” في إطار اجتماعي تشويقي، من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف، التي تقع في حب رجل بعمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي، وهو ما ظهر خلال الإعلان.