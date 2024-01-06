بعد حفل كاسيت 90s.. مصطفى كامل: "اللهم وحد شمل العرب ولا تفرقن"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص نقيب المهن الموسيقية النجم مصطفى كامل على توجيه الشكر والتقدير، للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على استضافته ثلاثة أيام بسبب حفل كاسيت 90.

منشور مصطفى كامل

شارك مصطفى كامل جمهوره بصورة له برفقة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي والفنان مصطفى قمر، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"عدنا اليوم بحمد الله من بلد الأشقاء إلى وطننا الحبيب ويشهد الله أنني لأول مرة في حياتي أسافر وأشعر أنني غير مسافرًا طوال ثلاثة ليالي كاملة وكأني في بلدي تمامًا.. كل من حولي أخوة وأحباب بمعنى الكلمة".



وأضاف:" استقبال وترحاب وود واحترام وتقدير وحب ورقي وكرم ضيافة غير مسبوق من كل الأخوة والأخوات بالمملكة العربية السعودية وعلى رأس كل هذه المنظومة الفنية والثقافية والترفيهية الأخ لعزيز الفاضل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه"،وتابع:" اللهم وحد شمل العرب ولا تفرقن أو أصلح ذات بيننا".



تعليقات الجمهور على المنشور

وفور مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات:" ألف حمد لله على السلامة، ربنا يحفظك من كل شر يارب، من تقدم لتقدم، ألف مبروك"، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال مصطفى كامل

والجدير بالذكر آخر أعمال مصطفى كامل أغنية "ابن المحظوظة"،التي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور.

كلمات أغنية ابن المحظوظة



وأنا اللي فاكرك خلاص ماعدش لك عوزا

بتدق زي الرصاص على بت زي القمر

وأطعم من الموزة

آه يا محظوظ يا إبن المحظوظة

يا قلبي ورجعت صغير السن

يا قلبي عمال تـشـتاق وتحن

يا قلبي ورجعت صغير السن

يا قلبي عــمال تشـتاق وتحن

أم العيون قمرات شوياك على الجـمرات

خلت عجوز كركوبة رجع شقي وعطاط

أم الخـدود ناعـميـن جات قلبت الموازين

واحنـا اللي قايلين توبة حالفين ثلاث طلاقات

دلـع الستات جـرك غرك قـلبـك تمـسـاح

ونـزلت برجلك بحر الهوى وعامل سـباح

زي ما حوا غوت آدم واكل التفاح

وأنا اللي فاكرك خلاص ماعدش لك عوزا

بتدق زي الرصاص على بت زي القمر

وأطعم من الموزة

آه يا محظوظ يا إبن المحظوظة

قـولنا الغرام كله مـشاكل ودماغـنا منه حـتـتاكــل

