مؤمن نور يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم «ليه تعيشها لوحدك».. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان مؤمن نور، تفاصيل مشاركته في فيلم “ليه تعيشها لوحدك”، الذي يعرض حاليًا بالسينمات.

تفاصيل مشاركة مؤمن نور في فيلم ليه تعيشها لوحدك

وقال مؤمن نور خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إن مشاركته في فيلم ليه تعيشها لوحدك دور جديد أول مرة يقدمه، واستعد لتصوير فيلم جديد في لبنان.

مشاركة مؤمن نور في رمضان المقبل 2024

وأكد مؤمن نور على أنه سوف يشارك في مسلسل العتاولة المقرر عرضه في رمضان 2024.

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم ليه تعيشها لوحدك، طرحت البرومو الرسمي للعمل، حيث تم طرحه بجميع دور العرض السينمائي خلال اليوم الثالث من شهر يناير الجاري في مصر ومن المقرر عرضه يوم 18 يناير الجاري في دول الخليج.

نجوم فيلم ليه تعيشها لوحدك

فيلم ليه تعيشها لوحدك من بطولة الفنان خالد الصاوي وشريف منير، سلمى أبو ضيف، خالد عليش، رؤى شنوحة، فاطمة عادل، محمد رضوان، مؤمن نور، وتدور أحداث حول سلمى أبو ضيف التي تقع في حب رجل بعمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق.