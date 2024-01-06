تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح فيلم "أبو نسب" في تحقيق إيرادات مرتفعة والحفاظ على الصدارة، خلال 17 يوم عرض بالسينما بنحو 26 مليونًا و380 ألف جنيهًا.

وبلغت إيرادات فيلم “أبو نسب”، في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة، نحو مليون و675 ألف و888 جنيهًا، وجاء في المركز الثاني بعد فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي والذي حقق أمس مليون و693 ألفًا و59 جنيهًا.

قصة فيلم أبو نسب



وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والمفاجآت، حيث يكتشف محمد إمام خلال ذهابه إلى منزل حبيبته للتقدم لخطبتها، أن والدها شخصا خطيرا، يعيش وسط الأسلحة ويواجه أزمات تهدد حياته ومن حوله.

مشاركة الفنان محمد إمام في كوبرا رمضان 2024

ويشارك الفنان محمد إمام من خلال أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "كوبرا"، والذي من المقرر أن يتم العرض خلال السباق الرمضاني 2024، والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.



آخر أعمال محمد إمام الدرامية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد إمام الرمضانية مسلسل "النمر" والذي عرض في عام 2021، حيث شاركه في بطولته عدد من نجوم الفن ومنهم: هنا الزاهد، محمد رياض، بيومي فؤاد، خالد أنور، ولاء الشريف وغيرهم، المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور، وتصدر التريند فور عرضه على الشاشة.

