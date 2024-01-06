نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الباز: كنت أحمق بسبب هجومي على الزعيم عادل إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب الصحفي والإعلامي د. محمد الباز إنه من عشاق الزعيم عادل إمام حتى في أفلامه "التافهة" على حد وصف الباز.

وجهة نظر محمد الباز في أعمال عادل إمام

وتابع خلال لقاء مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها "بالخط العريض" على شاشة قناة الحياة: أول احتكاك مع عادل إمام كان في جائزة الدولة التقديرية وكان مرشح أمامه ثروت عكاشة، ومؤسسة أخبار اليوم هاجمت بشدة وانتقدت ترشح عادل إمام لجائزة الدولة التقديرية أمام ثروت عكاشة وهنا كتبت مقالا بعنوان "إنهم يحتقرون عادل إمام"، ودافعت عنه دفاعا مريرا وشكرني على ذلك.

خلاف محمد الباز الثاني مع عادل إمام

وأوضح محمد الباز خلال لقائه مع الاعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن الخلاف الثاني مع عادل إمام بدأ عندما زوّجَ ابنته لشاب من أسرة إخوانية، قائلًا: أخذت موقفا طبيعيا في ذلك الوقت وهو الموقف الطبيعي ضد الإخوان وكتبت مقالًا "عادل إمام يسلم ابنته لطيور الظلام".

اعتراف محمد الباز بقسوته وهجومه على عادل إمام

واعترف الباز أنه كان قاسيًا في الهجوم على عادل إمام في هذا التوقيت، واستدرك: العنوان فيه حمق وكنت أحمق عندما كتبت هذا العنوان، وندمت على هذا العنوان بعد إنجاب طفلتي مريم.

مواعيد برنامج بالخط العريض

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع ٨ مساءً تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

