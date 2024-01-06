لهذا السبب باسم سمرة يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان باسم سمرة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن عن وفاة ابن عمه عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، حيث كتب قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى ابن عمى وأخى الكبير محمود محمد سمرة، كل نفس ذائقة الموت".

أحدث أعمال باسم سمرة

ومن ناحية اخري، تعاقد الفنان باسم سمرة، على بطولة أحدث أعماله السينمائية الجديدة هو ‏فيلم كوميدى جديد بعنوان "وقت إضافى" فكرة محمد دياسطى وسيناريو وحوار رشاد رشدى وإخراج أحمد جبة، ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين.

أعمال باسم سمرة حاليا

يعرض حاليا لـ باسم سمرة مسلسل بطن الحوت، ويتناول قصة شاب ملتزم دينيا، يجد نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حينما يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر للعبور بعائلته إلى بر الأمان، لكنه سيكتشف أنه أمام امتحان خطير ومضطر لإدارة امبراطورية غامضة، مسلسل بطن الحوت، قصة وإخراج أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد بركات، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، باسم سمرة، وعصام عمر ويوسف عثمان وحسام الحسيني، سماح أنور وعبد العزيز مخيون وبسمة.

اخر اعمال باسم سمرة

والجدير بالذكر ان اخر اعمال باسم سمرة هو فيلم البعبع، وهو بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت، ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام اسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) عديدًا من المواقف، كما شارك في مسلسل سفاح الجيزة واستطاع أن يجذب إليه الجمهور ويتصدر التريند منذ بداية عرض أولي حلقاته، المسلسل هو مأخوذ عن قصة حقيقية حدثت بالفعل في محافظة الجيزة في عام 2021، وقد أشعلت تلك القضية الرأي العام حتي تم الحكم على ذلك السفاح بالإعدام، هو من المسلسلات التي تندرج تحت قائمة المسلسلات القصيرة حيث تتكون حلقاته من 8 حلقات فقط.