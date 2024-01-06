بعد تصدره التريند.. تعرف على أحدث أعمال باسم سمرة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان باسم سمرة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن عن وفاة ابن عمه عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، حيث كتب قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى ابن عمى وأخى الكبير محمود محمد سمرة، كل نفس ذائقة الموت".

يعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أحدث أعمال باسم سمرة..

فيلم "وقت إضافى"

تعاقد الفنان باسم سمرة، على بطولة أحدث أعماله السينمائية الجديدة هو ‏فيلم كوميدى جديد بعنوان "وقت إضافى" فكرة محمد دياسطى وسيناريو وحوار رشاد رشدى وإخراج أحمد جبة، ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين.

مسلسل بطن الحوت

يعرض حاليا لـ باسم سمرة مسلسل بطن الحوت، ويتناول قصة شاب ملتزم دينيا، يجد نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حينما يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر للعبور بعائلته إلى بر الأمان، لكنه سيكتشف أنه أمام امتحان خطير ومضطر لإدارة امبراطورية غامضة، مسلسل بطن الحوت، قصة وإخراج أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد بركات، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، باسم سمرة، وعصام عمر ويوسف عثمان وحسام الحسيني، سماح أنور وعبد العزيز مخيون وبسمة.

فيلم اللعب مع العيال

وايضا يشارك باسم سمرة النجم محمد إمام في فيلمه اللعب مع العيال والمقرر عرضه في عيد الفطر المقبل ويشاركه البطولة كلٍ من أسماء جلال، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وسافر المخرج شريف عرفة، رفقة عدد من أبطال العمل إلى عدد من محافظات مصر للتصوير فيها، وكان على رأسها مدينة الغردقة، أيضا في فيلم جديد وهو “كتف قانوني” وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناول بعض القضايا الاجتماعية التي تدور في الشارع المصري وتأثيرها على المجتمع.

مسلسل العتاولة

تعاقد الفنان باسم سمرة مؤخرًا على المشاركة في مسلسل العتاولة، سيظهر بشخصية شرير، وتدور أحداث العمل في إطار شعبي اجتماعي، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي النجوم المشاركين في العمل، ومن المتوقع أن يضم كوكبة كبيرة من الممثلين، العمل من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان سليمان، هدى الإتربي وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير المقرر له في الشهر الحالي، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

