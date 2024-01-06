نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص الحلقة الأولى من مسلسل "حالة خاصة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنانين طه دسوقى وغادة عادل، محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض أولى حلقاته علي منصة watch it.





أحداث الحلقة الأولى من "حالة خاصة"



شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "حالة خاصة "عودة بالزمن لـ طه الدسوقى يقدم شخصية شاب يدعى نديم، وظهر وهو ذاهب إلى المدرسة، حيث وصل متأخرا إلى الفصل وتعنيف المدرسة له ثم سأله في الحساب ويجيب عليها في كل الأسئلة السهلة والصعبة للتعجب من ذكائه وسرعته في الرد.

وبالعودة بالزمن يظهر "نديم ــ طه دسوقي" وهو يقدم طلب تدريب في مكتب محاماة "أماني النجار ــ غادة عادل"، التي وافقت عليه بسبب ذكائه المُلفت، وبدأ رحلة حل القضية الأولى مع مجموعة من المتدربين معه أيضا ومنهم "رام الله ــ هاجر السراج" "وعز ــ حسن أبوالروس"،وتدخل "أمانى النجار ــ غادة عادل" مع مساعديها للحديث عن أول قضية تدريب لهما وأن لا يوجد قضية سهلة وقضية صعب.





وتبلغهم أن أول قضية هي قضية خلع لسيدة تتحدث معهم بعد أنها تريد خلع زوجها لأنه يضربها وبعد أسئلتهم الكثيرة تبلغهم أنه عاجز جنسيا ويحاول كل منهم حل القضية، وفى الاجتماع الثانى تظهر نوايا عز أنه محام يمكنه أن يقوم بأي شىء ما دام يخدم ما يريد، ويأخذ عز فكرة نديم كأنها فكرته بعد سماعه نديم وهو يتحدث مع رام الله في الحل، وتعنفه رام الله لأنه دون ضمير وعليه أن يقول للجميع أن الفكرة فكرة نديم.









أبطال مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجرالسراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارقوإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.









تفاصيل مسلسل "حالة خاصة"

يعتبر "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا منمسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح،"بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانينالشباب، وغيرها من الأعمال.









مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

ويعرض المسلسل في نظام حلقتين أسبوعيا بواقع 10 حلقات فقط حيث تدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة من خلال متابعة القضاياالمختلفة داخل أروقة المحاكم المصرية.