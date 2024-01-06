شاهد.. بكاء عنبة بعد إشادة إسعاد يونس بموهبته خلال ندوة فيلم "عصابة عظيمة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم “عصابة عظيمة” بإحدي مولات مدينتي، وحضر أبطال فيلم “عصابة عظيمة” وهما الفنانة إسعاد يونس التي تجسد شخصية عظيمة هانم والفنان محمد محمود والفنانة فرح الزاهد والفنان كريم عفيفي والمطرب عنبة والمؤلفة هاجر الابياري وزوجها الفنان محمد دياب والمخرج وائل إحسان.

ندوة فيلم “ عصابة عظيمة”

بعد حضور أبطال الفيلم العرض الخاص أقيمت ندوة صحفية لفيلم “ عصابة عظيمة” حيث تحدث صُناع الفيلم عن أدوارهم والكواليس بينهم، وعلقت عظيمة هانم والتي تجسد شخصيتها الفنانة القديرة إسعاد يونس على مُشاركة المطرب عنبة في الفيلم قائلة: “عنبة اكتشاف يسرا ويسرا لا يمكن أن تكتشف أو تُشارك مع شخص إلا إذا وجدت بداخله الموهبة، واليوم أنا آتيت واستكملت هذا الاكتشاف الباهر، وأتوقع له نجاح متميز وباهر في السينما والتلفزيون”.

وأثناء إشادة صاحبة السعادة، للمطرب الشعبي مصطفى عنبة ظهر على ملامح وجهه الشعور بالسعادة والفخر ثم البكاء على حديثها وإشاداتها له.