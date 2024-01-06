بعد تصدر "حالة خاصة" التريند.. هل هو نسخة عربية لمسلسل تركي؟

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق مسلسل «حالة خاصة» للفنان طه دسوقي نجاحًا كبيرًا بعد عرض أولى حلقاته عبر منصة «watch it»، حيث تصدر تريند محرك البحث «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية.





ويناقش المسلسل قضية مرض التوحد، حيث يجسد طه دسوقي شخصية شاب مصاب بالتوحد، ويحاول التغلب على التحديات التي يواجهها في حياته.





ولكن النجاح الكبير للمسلسل لم يخلو من الجدل، حيث شبهه البعض العمل بالمسلسل التركي "الطبيب المعجزة".

ويرى البعض أن هناك تشابهًا كبيرًا بين قصة العملين، حيث يتناول كلاهما قصة شخص مصاب بالتوحد، يسعى لتحقيق حلمه مع اختلاف المهنة التي يمتهنها، فـ طه الدسوقي في حالة خاصة يسعى أن يكون محاميًا ناجحًا، أما بطل المسلسل التركي يسعى أن يكون طبيبا ناجحًا.





قصة المسلسل التركي الطبيب المعجزة





تدور أحداث المسلسل حول أحد الأطباء والذي يدعى علي وفاء، حيث كان هذا الطبيب مصابًا بالتوحد بالإضافة إلى متلازمة الموهوب، وتتوالى أحداث المسلسل عن حياته كطبيب موهوب بالإضافة إلى بعض المُعيقات التي تواجهه وتحديدًا معيقات التواصل الاجتماعي، ويتخلل ذلك أحداث ماضية عن حياته التي عاشها وهو صغير، والتي كانت هي الدافع الأساسي التي أدت إلى دراسته تخصص الطب وموهبته في علاج المرضى وإنقاذهم.





عاني علي من مرض التوّحد الذي جعل حياته مليئة بالانتقاد من الآخرين، عاش في دار الأيتام بعد تخلّي والداه عنه وتبنّاه الأستاذ عادل،حيث مات أخ علي وهو في سن صغيرة ولم يستَطِع إنقاذه، فقرر بعد ذلك أن يُصبح طبيبًا جراحًا ليستطيع أن ينقذ الناس، وقد ساعدهالأستاذ عادل في ذلك، حيث تبدأ القصة بسفر علي ليصبح طبيًا في مستشفى كبير، وعند تواجده في المطار يتعرض أحد الأطفال لحادثة وقوع الزجاج على رأسه، وقد حاول أحد الأطباء إنقاذه لكن علي أخبره أن ما يفعله خاطئ ويمنع تنفسه، وأرشده إلى عمل شيء آخر وحتى تنفس الطفل وزال الخطر.





عند وصول علي إلى المستشفى اختلف الأطباء حول وجود طبيب مصاب بالتوحد بينهم لكن أخبرهم الرئيس أنه موهوب وليس بمعتوه، حيث بدأ علي العمل في المستشفى وهو من إدارة الأستاذ عادل وبعض الأشخاص، وقد كان مميّزًا عن بقية الأطبّاء لكونه يمتلك قوّة تخيّل عالية وذاكرة قويّة، لكن كان الأطباء ينظرون إلى علي في البداية على أنّه شخص غريب، لكنه يفاجئهم ويحقق نجاحًا كبير في معرفة المرض من الأعراض، وتشخيص الحالات المرضية بسبب ما يمتلك من قوّة الذاكرة والتخيّل الذين يجعلانه يتخيّل مكان الألم ويحلله من خلال إعادة تشكيله بصريًا في ذهنه ومن ثم الحث عن الطريقة الصحيحة للعلاج.





قصة مسلسل حالة خاصة





تدور أحداث مسلسل حالة خاصة، حول شاب متفوق في دراسته بكلية الحقوق، لذلك يتم تعيينه في الجامعة لكونه من ذوي الحالات الخاصة ويرغب في التدريب في مكتب محاماة لذلك يتقدم للتدريب في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار، ويتعرض لحل قضايا ساخنة، ويقع في حب زميلته أثناء تدريبيه في مكتب المحاماة.









أوجه التشابه بين مسلسل حالة خاصة ومسلسل الطبيب المعجزة





هناك العديد من أوجه التشابه ظهرت بين مسلسل حالة خاصة والمسلسل التركي الطبيب المعجزة، من أبرزها الموضوع الرئيسي الذي يدور حول شخصية رئيسية تعاني من اضطراب طيف التوحد، وتواجه العديد من التحديات في حياتها المهنية والشخصية.