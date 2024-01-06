روبي تصدر التريند بأغنية "3 ساعات متواصلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتلت الفنانة روبي تريند اليوتيوب، بأغنيتها الجديدة “3 ساعات متواصلة”، وتصدرت المركز الثالث ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، حيث حققت 2 مليون مشاهدة في أقل من 13 أيام من طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

ورغم انتشار شائعات حول استدعاء روبي للتحقيق أمام نقابة المهن الموسيقية، بسبب جرأتها في كلمات الأغنية، إلا أن روبي لأزالت تحصد نجاح أغنية “3 ساعات متواصلة” على مدار 13 يوم من طرحها.

صناع أغنية 3 ساعات متواصلة



أغنية "3 ساعات متواصلة" للنجمة روبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وهي من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

كلمات أغنية “3 ساعات متواصلة”

ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر.

ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق، عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر.

تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة أول ساعة هرسيك تاني ساعة هسرح بيك تالت ساعة هوديك وهلف العالم بيك.

وعلى عيني يا ولا بس مكسوفة، على عيني يا ولا عليك ملهوفة.

ما تيجي سنة واجي سنة نصطفي المشاكل تختفي، كل ليلة في شمعدان العمر شمعة بتنطفي.

يلا بينا نخلع من الهموم الضيقة محبوسين ليه في شرنقة.

ماله جو إسكندرية.

ماله بحر الغردقة.

تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة أول ساعة هروقك تاني ساعة هشوقك تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك.