بحضور مدحت العدل وعمرو مصطفى.. جمعية المؤلفين والملحنين تعقد مؤتمر صحفيًا (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - عقدت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية مؤتمرا صحفيا، بقاعة محمد حسنين هكيل بنقاية الصحفيين، حول حقوق الملكية الفكرية وتراث أم كلثوم ورموز الفن، بحضور الدكتور مدحت العدل رئيس الجمعية الإذاعية نادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والدكتور حسام لطفي المستشار القانوني للجمعية.

مدحت العدل يوضح أسباب انعقاد المؤتمر

وقال الدكتور مدحت العدل إن سبب عقد المؤتمر هو اللغط والجدل الذي أثير ومازال، حول حقوق ملكية تراث كوكب الشرق ورموز الفن، وادعاء إحدى شركات الإنتاج بامتلاكها لحقوق الملكية الفكرية لهذا التراث، دون وجه حق أو سند قانون

وأضاف ‘العدل’، أن هناك مستندات هامة وأحكام قضائية تؤكد عكس ما تدعيه هذه الشركة.

ومن جانبها أكدت الإذاعة نادية مبروك، رئيسة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات أن تراث رموز الفن هو ثروة قومية يملكها الجمهور، والدولة ممثلة في شركة صوت القاهرة، وإنها ليست ملكا خاصة لشركة أو أشخاص.

أما الدكتور حسام لطفي المستشار القانوني للجمعية، أوضح أن حق الأداء العلني لكبار المطربين، هو مملوك لجمعية المؤلفين والملحنين، ولا يجوز لأي شخص أو جهة أن تتنازل عنه لأحد مهما كان.

وأشار 'لطفي' إلى أن الشركة التي تدعي ملكية محتوى أم كلثوم الفني، قد تعهدت كتابيا بأنها لن تمس المحتوى دون الرجوع إلى الجهة صاحبة الحق الوحيد والأصيل في هذا الشأن.

ما هي مطالب عمرو مصطفى خلال المؤتمر؟

وطالب الفنان عمرو مصطفي، مجلس النواب بضرورة التدخل لحسم الجدل حول ملكية تراث رموز الفن وتوضيح أن جمعية المؤلفين والملحنين هي الوحيدة صاحبة الحق في التصريح لاستخدام هذا التراث.