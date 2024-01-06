نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ "النهايات أخلاق" رامي صبري يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتل الفنان رامي صبري تريند اليوتيوب، بأغنيته الجديدة “النهايات أخلاق”، وتصدرت المركز السابع ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، حيث حقق 205 ألف مشاهدة في أقل من يومين من طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

أولي أغاني البوم «النهايات أخلاق»

الأغنية الأولى لرامي في ألبومه الجديد باسم «النهايات أخلاق» وهي الأغنية الرئيسية للألبوم الجديد، وهي من كلمات أحمد جابر ومن ألحان محمد شحاتة وتوزيع مكس ماستر وسام عبد المنعم وجيتار شريف فهمي ووتريات تامر غنيم.

آخر أعمال الفنان رامي صبري

والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنان رامي صبري، هي أغنية ملك الفرفشة من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر شندي وخليل، وايضا طرح أغنية «كعبك عالي»، التي تعد أحدث أعماله الغنائية في موسم صيف 2023، ويتعاون رامي في الاغنية مع عدد كبير من صناع الموسيقي، أبرزهم، الشاعر تامر حسين للكلمات، من ألحان رامي صبري، وتوزيع جلال حمداوي، وتصوير خالد فضة.