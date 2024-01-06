فن ومشاهير

بعد نجاح حالة خاصة.. غادة عادل تكشف عن مسلسلها الرمضانى

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القاهرة - محمد ابراهيم - عرض منذ أيام الحلقات الأولى من مسلسل حالة خاصة، وحقق نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية، وتحدثت غادة عادل عن تخوفها من تقديم العمل، قائله: ‘قدمت شخصية المحامية من قبل، لكن المنتج اطارق الجنايني شجعني على العمل، وقالي بالعكس إنتي أنسب واحدة تعملي الدور، وأنا متأكد إنك هتقدميه بشكل مختلف، وتحمست له لأني بشتغل مع مجموعة الشباب دول، وكمان لأنه هيتعرض على منصة watch it، ودي أول مرة أقدم حاجة معاهم’.

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كواليس مسلسل حالة خاصة

 

وكشفت غادة عادل عن كواليس العمل مع طه الدسوقي، قائلة: ‘طه ممثل موهوب وشاطر ومجتهد وبيقدم كل أنواع التمثيل تراجيدي وكوميدي، وأول حاجة قولتها لـ طارق الجنايني أنا بموت فيه ومش هتردد لحظة إني أعمل الدور، وكنت حابة أشوف نفسي وسط جيل الشباب دول’.

 

غادة عادل تكشف عن أحدث أعمالها

 

وعن الجديد معها الفترة المقبلة، أضافت: ‘بصور حاليًا مسلسل اسمه لانش بوكش كوميدي في رمضان 2024، مع جميلة عوض وفدوى عابد وأحمد وفيق والرابر شاهين، مأخوذ عن مسلسل good girls’.

 

أبطال حالة خاصة

 

مسلسل حالة خاصة بطولة غادة عادل، طه دسوقي، هاجر السراج، حسن أبو الروس، نبيل علي ماهر، ومن إخراج عبدالعزيز النجار، ويعد أولى بطولات طه دسوقي المطلقة في الدراما، وذلك بعد نجاحه في الموسم الرمضاني الماضي 2023، بمسلسل الصفارة.

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قصة مسلسل حالة خاصة

 

يجسد طه دسوقي، شخصية نديم أحمد أبو سريع، وهو شاب يعاني من مرض التوحد ويحاول التغلب على التحديات التي يواجهها في حياته، بعد أن تخرج من كلية الحقوق ولم يتم تعيينه في الكلية، لأنه "حالة خاصة"، ويتمنى أن يصبح محاميًا ناجح، فيتقدم بالعمل في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار التي تجسدها الفنانة غادة عادل.

 

أعمال غادة عادل القادمة

 

ويذكر ان الفنانة غادة تنتظر عرض فيلم أهل الكهف، في صيف 2024، ويشاركها بطولته خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، مصطفى فهمي، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد فؤاد سليم، هاجر أحمد، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب توفيق الحكيم، من سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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