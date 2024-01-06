بعد نجاح أولى حلقاته.. تفاصيل جديدة في شخصية طه دسوقي تعرض في 'حالة خاصة'

القاهرة - محمد ابراهيم - يخوض الفنان طه دسوقي، تجربة جديدة لأول مرة في مشواره الفني من خلال شخصية نديم في مسلسله الجديد "حالة خاصة" والذي يعرض حاليًا على منصة watch it الرقمية.









طه دسوقي: حالة خاصة تجربة جديدة ومختلفة





وقال طه دسوقي في تصريحات تليفزيونية 'إن المسلسل تجربة جديدة ومختلفة عما قدمه خلال الفترة الماضية، وإن فكرته بعيدة تمامًا عن الكوميديا المعتادة، حيث أن شخصيته التي يقدمها هي نديم المصاب بالتوحد، ويريد أن يكون محاميًا فيواجه الكثير من الصعوبات، متمنيا أن يقدم الشخصية بشكل قريب إلى شخصيات المحامين، معبرًا عن صعوبة عملهم ومهنتهم.

وأضاف ‘دسوقي'، أنه قابل عددًا من المصابين بالتوحد من جمعية التوحد وساعدته الدكتورة داليا سليمان والشاب عبدالله المصاب بالتوحد، وحصل من خلالهم على الكثير من المعلومات حول التوحد وساعدتني كثيرًا في الدور.









قصة مسلسل حالة خاصة

تدور أحداث مسلسل حالة خاصة، حول شاب متفوق في دراسته بكلية الحقوق، لذلك يتم تعيينه في الجامعة لكونه من ذوي الحالات الخاصة ويرغب في التدريب في مكتب محاماة لذلك يتقدم للتدريب في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار، ويتعرض لحل قضايا ساخنة، ويقع في حب زميلته أثناء تدريبيه في مكتب المحاماة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي في جو من الإثارة والتشويق والمغامرات حول حل القضايا المعقدة، كما تدور أحداثه في إطار ال 10 حلقات.









أبطال مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.









تفاصيل مسلسل "حالة خاصة"

يعتبر "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح،"بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.





مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

ويعرض المسلسل في نظام حلقتين أسبوعيا بواقع 10 حلقات فقط حيث تدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة من خلال متابعة القضايا المختلفة داخل أروقة المحاكم المصرية.