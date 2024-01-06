بسبب باسم يوسف.. عماد الدين أديب يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الإعلامي عماد الدين أديب تريند محرك البحث جوجل وذلك بعد إصابته بأزمة قلبية أدت إلى إنسداد الشريان بنسبة 100 % وقيام الإعلامي باسم يوسف بإنقاذه بحكم عمله كطبيب.

تعرض عماد أديب لأزمة قلبية

وكان الإعلامي عمرو أديب كشف إصابة شقيقه الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، بأزمة قلبية وانسداد في الشريان بنسبة 100%.

وتم نقل عماد الدين أديب إلى المستشفى، وأوضح عمرو أديب أن سيارات الإسعاف كانت بالمؤتمر، وتم نقل شقيقه إلى المستشفى خلال 7 دقائق، موضحا أنه بوصوله إلى المستشفى قد توقف قلبه للحظات، وقام الأطباء بدورهم حتى عاد شقيقه إلى الحياة مرة أخرى.

وتابع: عندما وصل إلى المستشفى توقف القلب عن النبض واستخدم جهاز الصدمة بالكهرباء وعاد الرجل إلى الحياة مرة أخرى هو كان بين الموت والحياة.. كلمني قالي تعالى حالًا بعد مجهود وصلت للمستشفى.

وشكر الإعلامي عمرو أديب كل من اهتم بحالة شقيقه عماد الدين أديب، ومنهم الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي لاطمئنانه عن حالة عماد الدين أديب الصحية، والوزير أنور قرقاش الذي كان يزوره بشكل يومي للاطمئنان على تطورات حالته الصحية.

كما وجه الإعلامي عمرو أديب شكر خاص للإعلامي المصري باسم يوسف، الذي كان موجود في المنتدي الاستراتيجي العربي مع شقيقه، وشارك في إسعاف عماد الدين أديب مباشرةً فور تعرضه لأزمة قلبية.

حالة عماد الدين أديب الصحية



وأكد الإعلامي معتز عبد الفتاح، تحسن حالة الكاتب عماد الدين أديب قائلًا: سألت عماد أديب بعد تحسن حالته عن توقعه للأزمة الصحية الذي تعرض لها وقالي إنها مجرد كلمة قيلت في وحي اللحظة، متابعًا: "باسم يوسف كان مع عماد وباسم لكونه طبيب قال له لازم تتنقل للمستشفى فورًا وسيارات الإسعاف كانت موجودة في المكان".

وأوضح عبد الفتاح عن حالته قائلًا: سألت الطبيب عن حالة عماد أديب وقالي الشريان الأمامي أغلق بنسبة 100% وكأنه مات لمدة وصحي تاني وهناك طبيب قالي صاحبك ده جبل وكان في حالة استسلام شديد للقدر ولما سألت عماد شوفت إيه في الدقيقة اللي توقف فيها القلب قالي كنت في حالة استقبال.. ألم شديد وتحمل شديد وتحامل شديد.. وتواصلت مع أسرة عمرو أديب وزوجته'.