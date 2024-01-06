خاص.. عمرو دياب يصور أغنية جديدة 'فيديو كليب'.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الهضبة عمرو دياب، لتصوير أغنية "مابتغيبش" من ألبومه الغنائي الجديد "مكانك"،. كڤيديو كليب بدبي وذلك استعدادًا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحقق ألبوم "مكانك" رقمًا قياسيًا جديدًا حيث تجاوز عدد مرات استماعه حتى الآن عبر تطبيق أنغامي أكثر من ٣٠ مليون استماعًا.

_تفاصيل ألبوم “مكانك”

جدير بالذكر أن الألبوم يضم ١٢ أغنية وهي كالتالي:" بيوحشنا" كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد ابراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.



"سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيي، توزيع أحمد إبراهيم.



"معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم.

"ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي.

"واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.



"مكانك" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم.

"ياقمر" كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم.

"لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.

"الكلام ليك أنت " كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي.

"ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي.

"مابتغيبش" كلمات ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم.

"المعنويات مرتفعة" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.