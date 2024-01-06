نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولى أغاني ألبوم “زي زمان”.. هيثم نبيل يطرح أغنية “دب هب” (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المطرب والملحن هيثم نبيل، خلال الساعات الماضية، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "دب هب" من ألبوم "زي زمان"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الغنائية الرقمية.





تفاصيل أغنية “دب هب”



الأغنية من ألحان وكلمات كريم سامي وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا وإنتاج روتانا.





ومن المقرر طرح باقي أغاني ألبوم "زي زمان" خلال الفترة المقبلة، إذ يضم الألبوم عدة أغاني يتعاون خلالها هيثم نبيلمع نخبة من الملحنين والموزعين والشعراء.





شركة روتانا تروج لـ "دب هب"

وسبق وطرحت شركة روتانا برومو أغنية دب هب، كما نشرها هيثم نبيل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهيمن كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل وتوزيع هشام البنا، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج كامبا ومديرتصوير رامي عادل ومونتاج هشام مدحت.





آخر أعمال هيثم نبيل

والجدير بالذكر آخر أعمال هيثم نبيل أغنية "بالي رايق"، الأغنية كلمات: سارة سعيد.. توزيع: محمود الشاعري هندسة صوت: خالد رؤوفصولوهات: محمود شاهي جيتار: أحمد حسين، ألحان هيثم نبيل،وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير، وحققت نسبة مشاهدة عالية عليمواقع التواصل الاجتماعي.







