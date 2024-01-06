في عيد ميلاده تعرف على أبرز المحطات في حياة أحمد عيد

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل علينا اليوم عيد ميلاد ال ٥٦ لنجم الكوميديا الفنان أحمد عيد والتي مازالت تتصدر مشاهده وتحولت إلي كوميك عبر منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك وموقع الفيديوهات والصور إنستجرام ومحركات البحث جوجل وفي هذا التقرير يكشف دوت الخليج الفني أبرز المحطات في حياة أحمد عيد.

أحمد عيد

مواليد

هو الممثل والمؤلف المصري، وُلد في المنزلة بمحافظة الدقهلية عام 1968

دراسته

التحق بكلية الزراعة، لكنه لم يستكمل دراسته هناك، بل انضم إلى معهد الفنون المسرحية.

مشواره الفني

بدأ مسيرته الفنية في عدة مسرحيات مثل "سوق الحلاوة"، و"العين الحمرا"، و"ألابندا". اشتهر بشكل كبير بعد أدائه لأول بطولة له في فيلم "ليلة سقوط بغداد". قدم العديد من المسلسلات، من بينها "أزمة سكر".

زواجه

على الرغم من وصوله إلي ٥٦ عام إلي أنه يرفض فكرة الزواج وقد صرح عيد في إحدي اللقاءات التليفزيونية بأنه يشعر بالرهبة من فكرة الزواج بسبب كثرة الطلاق الذي يراه من حوله مع الآخرين وكثرة المشاكل الزوجية.