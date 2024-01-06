سعد نبيل يكتب: عصابة إسعاد يونس

القاهرة - محمد ابراهيم - تشهد الساحة السينمائية المصرية في الوقت الراهن عودة مُشرقة لواحدة من عمالقة الفن المصري وأهمهم، وهي الفنانة القديرة إسعاد يونس، حيث تعود إلى عالم السينما بفيلم يحمل عنوان "عصابة عظيمة"، وهذه تعتبر لحظة استثنائية للجمهور بعد غيابها الطويل عن عالم التمثيل رغم مشاركتها كضيفة شرف مؤخرا في بعض الأعمال، يأتي بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الكوميديا، وعلى رأسهم الفنان محمد محمود، كريم عفيفي إبراهيم السمان، فرح الزاهد، رنا رئيس، ومطرب المهرجانات عنبة، الذي يُقدم أداءً تمثيليًا رائعًا في أولى تجاربه السينمائية.

الفنانة إسعاد يونس، شخصية الأم عظيمة، والتي تؤكد على المقولة الشهيرة "أمك جيشك الوحيد"، وذلك تعبيرًا عن أهمية وقوة الأم في مسانده أبناءها مهام كلفها الأمر، ومهما كانت ظروفها الشخصية والصحية، فهي لا تفكر في سوا دعم فلذة أكبادها، واسترداد حقوقهم والدفاع عنهم من أي مخاطر تحاوطهم، حتى وأن كان الأبناء هم السبب في ضياع حقوقهم وهذا ما جسده الفنان كريم عفيفي، في دور الابن السلبي وصاحب الشخصية الضعيفة الذي نتج عن ذلك سرقه أمواله ومنزله.

يتألق باقي أفراد الفريق الفني، بما في ذلك فرح الزاهد وكريم، ورنا رئيس، والفنان محمد ثروت، في أدوار مميزة، مما يؤكد على التنوع والتميز الفني المتواجد في العمل، وبكل تأكيد أضافت مشاركة الفنان محمد محمود، لمسة خاصة ومذاق مختلف للكوميديا داخل أحداث الفيلم، في دويتو مميز مع إسعاد يونس.

تسلط قصة الفيلم أيضا الضوء على واحدة من أهم القضايا الخاصة بثقافة المجتمع المصري، وهي أن العجز لا يكمن في الحواس بل في الإرادة والعقل، ويجسد عنبة مثال حي لأهمية تحقيق النجاح بصفة عامة بغض النظر عن المجال أو مستوى التعليمي، ويُؤكد من خلال دوره على أن التحديات مها لغت صعوبتها يمكن للفرد أن يكون مبدعًا ومفيدًا للمجتمع الذي ينتمي إليه.

بإخراج وائل إحسان، الذي أثبت نفسه في إخراج الأفلام الكوميدية، يُتوقع أن يحقق "عصابة عظيمة" نجاحًا كبيرًا، ويترك بصمة إيجابية في قلوب الجمهور. فمرحبًا بعودة إسعاد يونس وابتسامة جديدة للسينما المصرية.